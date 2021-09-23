Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к $77 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 22 сентября повысилась на 1,77 доллара относительно предыдущего показателя и составила 76,93 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light увеличилась на 1,78 доллара - до 76,28 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,9 доллара, составив 71,71 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 22 сентября выросла на 1,83 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 75,02 доллара за баррель.

Официальный курс на 23 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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