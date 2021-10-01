Власти Великобритании заявили о стабилизации ситуации с топливом в стране

В правительстве Великобритании считают, что топливный кризис в стране постепенно сходит на нет, сообщает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По словам министра предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенга, ситуация с топливом по всей стране постепенно улучшается.

"Сейчас эта ситуация снова находится под контролем. Заправочные станции получают больше топлива, чем продают, и мы уверены, что теперь рынок может решить эту проблему", - заявил Кларк.

Тем не менее, как отмечает телеканал, розничные продавцы предупреждают, что в реальности на заправочных станциях бензин все еще кончается быстрее, чем его успевают пополнять, а в некоторых регионах страны к заправкам продолжают выстраиваться длинные очереди из автомобилей.

Великобритания столкнулась с нехваткой водителей бензовозов: многие покинули страну после Brexit, а получение водительских прав оказалось затруднено из-за пандемии коронавируса. В результате в стране наблюдаются перебои с поставками топлива, что сказывается на поставках продовольствия в магазины, на работе учителей и врачей.