Азербайджанские компании примут участие в аукционах по ВИЭ в Казахстане - министерство

БАКУ /Trend/ - Азербайджанские компании примут участие в проводимых в Казахстане аукционах по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли и интеграции Казахстана.

По данным ведомства, в Казахстане планируют довести долю ВИЭ в выработке электроэнергии до 10 процентов к 2030 году и до 50 процентов - к 2050-му.

"В 2021 году выставленная на аукцион суммарная установленная мощность составила 200 МВт, а с разбивкой по типам электростанций:

- солнечные электростанции (СЭС) – 20 МВт (в Костанайской области);

- ветроэнергетические установки (ВЭС) – 50 МВт (в Северо-Казахстанской области);

- гидроэлектростанции (ГЭС) – 120 МВт;

- биогазовые электростанции (БиоЭС) – 10 МВт", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что министерством энергетики создана законодательная и институциональная база для внедрения аукционного механизма.

По данным ведомства, к аукционным торгам проявили большой интерес как казахстанские, так и международные участники.

В рамках 17-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан - Казахстан стороны отметили необходимость установления и развития сотрудничества между компаниями двух стран в сфере возобновляемых источников энергии, энергоэффективности, энергосбережения и договорились участвовать в аукционах по использованию возобновляемых источников энергии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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