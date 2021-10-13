Глава минэнерго Азербайджана примет участие в международном форуме в Москве

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов отбыл в Россию для участия в международном форуме "Российская энергетическая неделя", сообщает в среду Trend со ссылкой на ведомство.

Визит организован по приглашению помощника президента России Антона Кобякова и вице-премьера Александра Новака.

Шахбазов примет участие в дискуссии на сессии "Будущее традиционной энергетики: готов ли мир отказаться от углеводородов?" в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя", который проходит в Москве 13-15 октября.

Планируется, что в рамках мероприятия глава ведомства также проведет ряд двусторонних встреч.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)