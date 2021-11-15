Азербайджан обладает большим потенциалом стать лидером в переходе к «зеленой» экономике - менеджер ЕБРР (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан имеет большой потенциал стать лидером в переходе к "зеленой" экономике, поскольку правительство понимает возможности возобновляемых источников энергии и важность создания устойчивой инфраструктуры, сказала в эксклюзивном интервью Trend глава представительства ЕБРР в Азербайджане Камола Махмудова.

Она отметила, что нынешний подход Азербайджана в этой сфере сбалансирован, инициативен и практичен.

"Стратегические приоритеты Европейского банка реконструкции и развития в Азербайджане изложены в его страновой стратегии на период 2019-2024 годов. В широком смысле они включают содействие экономической диверсификации, развитие рынков капитала и поддержку перехода к "зелено"й экономике и региональной взаимосвязанности. Наша деятельность охватывает такие сферы, как инфраструктура, транспорт, производство и услуги, агробизнес и многие другие, и мы полагаемся на широкий спектр инструментов для удовлетворения финансовых потребностей государственных и частных партнеров", - отметила Махмудова.

Она добавила, что ЕБРР входит в число мировых лидеров в области финансирования борьбы с климатическими изменениями.

"Почти половина наших инвестиций сейчас приходится на "зеленую" энергетику. С конца 2022 года вся деятельность ЕБРР будет соответствовать Парижскому соглашению. Мы взаимодействуем с правительствами и частным сектором, чтобы помочь странам продвигать свои программы перехода и выполнять свои обязательства по Парижскому соглашению. В Лондоне и Баку у нас есть значительные человеческие и технические ресурсы для поддержки таких сложных национальных целей. Мы полагаемся на сильную донорскую поддержку, которая дополняет нашу деятельность посредством уникальной бизнес-модели ЕБРР, сочетающей в себе инвестиции, льготное финансирование, участие в политике и техническую поддержку", - сказала Махмудова.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Константин Шапиро)

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