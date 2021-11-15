ЛУКОЙЛ ведет переговоры об увеличении доли в проекте «Шах Дениз»
БАКУ /Trend/ - Российская компания ЛУКОЙЛ ведет переговоры по вопросу увеличения своей доли в проекте разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз». Как сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал президент компании Вагит Алекперов.
«В проекте есть консорциум, который имеет преимущественное право, поэтому идет согласование», - сказал он.
Кроме того, Алекперов выразил надежду на усиление присутствия компании в нефтегазовой сфере Казахстана.
«Вы знаете, мы вошли в два новых проекта - «Женис» и «Аль-Фараби». Они геологоразведочные. У нас еще есть много инициатив», - добавил он.
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