МЭА повысило прогноз по нефтедобыче в Азербайджане на 2021-22 гг.

Энергетика 16 ноября 2021 14:28 (UTC+04:00)
МЭА повысило прогноз по нефтедобыче в Азербайджане на 2021-22 гг.
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