SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на АЗС в Грузии
БАКУ /Trend/ - В 2022 году азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на автозаправочных станциях (АЗС) в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на компанию.
Как сообщается, 214 панелей для использования солнечной энергии уже установлено на двух АЗС.
«С помощью солнечных панелей вырабатывается ежегодно около 85000 кВтч энергии. С помощью этой энергии от солнечных панелей можно частично удовлетворить потребности АЗС в энергии. В 2022 году SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на заправках в соседней стране. SOCAR - первая компания в нефтегазовом секторе Грузии, которая запустила подобный проект»,- сказали в компании.
(Автор: Ляман Зейналова)
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