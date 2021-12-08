SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на АЗС в Грузии

БАКУ /Trend/ - В 2022 году азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на автозаправочных станциях (АЗС) в Грузии, сообщает Trend со ссылкой на компанию.

Как сообщается, 214 панелей для использования солнечной энергии уже установлено на двух АЗС.

«С помощью солнечных панелей вырабатывается ежегодно около 85000 кВтч энергии. С помощью этой энергии от солнечных панелей можно частично удовлетворить потребности АЗС в энергии. В 2022 году SOCAR планирует установить более 3000 солнечных панелей на заправках в соседней стране. SOCAR - первая компания в нефтегазовом секторе Грузии, которая запустила подобный проект»,- сказали в компании.

(Автор: Ляман Зейналова)