Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+
БАКУ /Trend/ - В ноябре 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 708,4 тысячи баррелей, из которых 588,9 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть и 119,5 тысячи баррелей - на конденсат, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.
Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 21-м заседании министров стран ОПЕК+, Азербайджан взял на себя обязательство сократить добычу нефти на 71 тыс. баррелей в ноябре. Квота страны по добыче нефти в ноябре составляла 647 тыс. баррелей.
Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 109,8 процента.
(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)
Твиттер: @Lyaman_Zeyn
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев: Все заминировано, разрушено, но осудила ли какая-то европейская организация Армению за эту трагедию?
В Азербайджане "Сертификат о противопоказании к вакцинации от COVID-19" интегрирован в мобильное приложение Electron Health
Президент Ильхам Алиев: Очень хотел бы, чтобы другие наши футбольные команды пошли по стопам «Карабаха», и я бы провел с ними встречу
В Азербайджане определены условия, которые необходимо учитывать при проектировании балконов в жилых домах
«Лаборатория Касперского»: 87% жителей Азербайджана сталкивались с телефонными или интернет-мошенниками
Карго-компании упаковывают товар в несколько пакетов, чтобы увеличить вес - председатель ОСП Азербайджана
Армянские националисты и их внешние кураторы стали катализатором развала СССР - Гюльнара Мамедзаде в интервью "Украина.ру"
Фонд возрождения Карабаха тесно сотрудничает с Фондом Гейдара Алиева в восстановительных работах на освобожденных территориях - Рахман Гаджиев (ФОТО)
В Баку приостановлена работа донерной, продукцией которой, предположительно, отравились 8 человек (ФОТО)
В Азербайджане предложено применить штрафные санкции к отелям, которые работают без получения "звезд"
Команда Балаша Касумова стала главным претендентом на выход в финал в зимней серии "Что? Где? Когда?"
Контракт по свопу туркменского газа в Азербайджан через Иран - стратегический шаг - иранский эксперт
Великобритания может предложить Азербайджану опыт в области возобновляемых источников энергии - баронесса Николсон (Интервью)