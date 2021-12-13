Азербайджан перевыполнил обязательства по сделке ОПЕК+

БАКУ /Trend/ - В ноябре 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в Азербайджане составила 708,4 тысячи баррелей, из которых 588,9 тысячи баррелей пришлись на сырую нефть и 119,5 тысячи баррелей - на конденсат, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство энергетики страны.

Отметим, что в соответствии с решением, принятым на 21-м заседании министров стран ОПЕК+, Азербайджан взял на себя обязательство сократить добычу нефти на 71 тыс. баррелей в ноябре. Квота страны по добыче нефти в ноябре составляла 647 тыс. баррелей.

Таким образом, Азербайджан выполнил обязательства в рамках соглашения ОПЕК+ на 109,8 процента.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Эльдар Пашаев)

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