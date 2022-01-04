Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ завершилось около 17:30 (GMT+4), оно длилось не более часа. Сразу после этого началась министерская конференция ОПЕК+. Об этом, как передает Trend, сообщили ТАСС два источника в ОПЕК.
"JMMC завершился, начали министерскую встречу", - сказал один из делегатов, а другой подтвердил.
На этой встрече страны альянса определят уровни добычи на февраль. Однако сюрпризов не ожидается, сообщают собеседники ТАСС, - в повестке дня базовый план восстановления добычи нефти на 400 тыс. б/с.
В случае сохранения этого плана, в феврале страны ОПЕК+ будут сокращать добычу уже только на 2,959 млн б/с, а не 9,5 млн б/с, как в мае 2020 года.
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