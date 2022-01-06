Стоимость азербайджанской нефти превысила $84 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста пятого января выросла на 1,73 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 84,22 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 1,75 доллара и составила 83,52 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла на 1,89 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 78,58 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого января выросла на 1,91 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 80,9 доллара за баррель.

Официальный курс на шестое января составляет 1,7 AZN/1 USD.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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