В 2022 г. в Азербайджане предусматривается газификация около 110 сел и новых жилмассивов

БАКУ /Trend/ - В 2022 году предусматривается газификация около 110 сел и новых жилых массивов.

Об этом сказал Trend завотделом по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Эльданиз Велиев.

Отметим, что уровень газификации по Азербайджану составляет 96,2 процента, за исключением освобожденных от оккупации территорий. За последние 10 лет в Азербайджане газифицированы 1 554 села и поселка.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)