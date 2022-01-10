В 2022 г. в Азербайджане предусматривается газификация около 110 сел и новых жилмассивов
БАКУ /Trend/ - В 2022 году предусматривается газификация около 110 сел и новых жилых массивов.
Об этом сказал Trend завотделом по связям с общественностью ПО "Азеригаз" Эльданиз Велиев.
Отметим, что уровень газификации по Азербайджану составляет 96,2 процента, за исключением освобожденных от оккупации территорий. За последние 10 лет в Азербайджане газифицированы 1 554 села и поселка.
(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)
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