SOCAR о причине снижения ставки акциза на бензин

БАКУ /Trend/ - Освобождение от налогов, связанных с импортом бензина AI-92 является регулярной мерой. Это связано как правило со временной приостановкой деятельности НПЗ имени Гейдара Алиева SOCAR.

Об этом сказал Trend заместитель начальника департамента по организации мероприятий и связям с общественностью SOCAR Ибрагим Ахмедов.

«Это является единственным НПЗ во всем Южном Кавказе и соответственно обеспечивает спрос страны на продукты нефтепереработки, в том числе бензин и дизель. В то время как производство дизеля возможно несмотря на проведение регулярных ремонтных работ, производство бензина становится невозможным в этот период, из-за того, что останавливаются соотвествующие установки, которые отвечают за производство бензина. И предварительно конечно, компания запасается определёнными объёмами бензина с тем, чтобы покрыть спрос страны в топливе на период когда завод не будет работать, когда его установки будут приостановлены. Но порой возникает необходимость тем не менее, в импорте некоторого количества бензина AI-92, который как правило производится в стране. Эта необходимость может возникнуть на короткий период, может быть несколько недель, но обычно больше месяца не продолжаются эти работы. В этом году они будут также совмещены с работами по подготовке новых установок к запуску. Новые установки будут отвечать за производство дизеля по стандарту Euro-5. В прошлом году мы из-за этого отложили наши регулярные ремонтные работы и завод работал в прошлом году бесперебойно с тем, чтобы совместить их в этом году с работами по запуску новых установок»,- сказал он.

Ахмедов отметил, что правительство как правило создает для SOCAR временное окно в несколько месяцев, чтобы компания по мере развития событий, по развитию уровня спроса в стране на бензин и истощения имеющихся запасов могла принять решение когда и в каком объёме возникнет необходимость в импорте дополнительного бензина из-за рубежа.

«Это временная мера. Как правило, работы длятся в районе одного месяца. Когда работы будут завершены и завод снова будет запущен, возобновится производство бензина AI-92 и необходимость в его импорте отпадет»,- заключил представитель SOCAR.

Отметим, что Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Ставки акцизов на подакцизные товары, ввозимые на территорию Азербайджана". Согласно подписанному премьер-министром Али Асадовым документу, ставка акциза на моторные бензины с октановым числом менее 95 и содержанием свинца не более 0,013 г/л, за исключением авиационных бензинов, ввозимых в Азербайджан, снижена за 1 тонну с 200 до 1 маната.