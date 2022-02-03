Южный газовый коридор превратит Болгарию в часть инфраструктуры для газоснабжения из альтернативных источников – министр (Эксклюзив)

Энергетика 3 февраля 2022 15:40 (UTC+04:00)
Южный газовый коридор превратит Болгарию в часть инфраструктуры для газоснабжения из альтернативных источников – министр (Эксклюзив)
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