Названа проектная компания для строительства Ионическо-Адриатического газопровода

БАКУ/Trend/ - За строительство Ионическо-Адриатического газопровода (IAP) будет отвечать проектная компания, базирующаяся в Сплите (Хорватия), и акционеры из четырех стран, через которые проходит газопровод, сообщает Trend со ссылкой на EURACTIV.

Как отмечается, пандемия и другие рыночные обстоятельства задержали реализацию одного из крупнейших энергетических проектов в этой части Европы.

Сложность маршрута, а также координация действий четырех разных стран и четырех операторов ГТС влияет на скорость работ и реализации проекта.

На данный момент Хорватия получила 3,5 миллиона евро из фондов ЕС для подготовки строительства IAP. Черногория и Босния и Герцеговина также получили средства на IAP от Брюсселя на общую сумму 4,2 миллиона евро.

Планируемая мощность IAP составляет пять миллиардов кубометров природного газа в год. Албания получит примерно один миллиард кубометров, Монтенегро – полмиллиарда, а Босния и Герцеговина – один миллиард кубометров. Хорватия получит около 2,5 миллиарда кубометров газа в год для собственных нужд и нужд стран Центральной и Восточной Европы.

(Автор: Ляман Зейналова)

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