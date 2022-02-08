JOCAP о работах на EPS-платформе в рамках проекта «Абшерон»

Энергетика 8 февраля 2022 15:32 (UTC+04:00)
JOCAP о работах на EPS-платформе в рамках проекта «Абшерон»
Дочь пакистанца подвергалась насилию в ереванском детском саду
Дочь пакистанца подвергалась насилию в ереванском детском саду
Пашинян может посетить Турцию в марте - Фуат Октай
Пашинян может посетить Турцию в марте - Фуат Октай
Названы дата и место встречи спецпредставителей Турции и Армении
Названы дата и место встречи спецпредставителей Турции и Армении
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Помощник Президента Азербайджана встретился с генсеком Организации тюркских государств Политика 16:17
В Национальной Академии Авиации Азербайджана организован Круглый стол с участием Мастеров ТРИЗ Общество 16:04
Центробанк Азербайджана провел очередной валютный аукцион Экономика 15:58
Завершаются ремонтные работы в рамках проекта газового месторождения «Абшерон» - JOCAP Энергетика 15:53
Расселение афганцев только с одной базы США обошлось как минимум в $620 млн США 15:52
Последнее оборудование доставлено на Бакинский завод глубоководных оснований для проекта «Абшерон» — JOCAP Энергетика 15:49
Иран заинтересован в запуске прямых авиарейсов с Кыргызстаном Экономика 15:47
Ретроспектива азербайджанских фильмов в Москве вызовет интерес российского зрителя - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов (ФОТО) Культура 15:43
В горнолыжном комплексе Шахдаг определились победители соревнования по лыжам и сноуборду (ФОТО) Спорт 15:37
JOCAP о работах на EPS-платформе в рамках проекта «Абшерон» Энергетика 15:32
В Международном центре мугама почтили память народного артиста Агахана Абдуллаева (ФОТО) Культура 15:26
Туркменская биржа выставила на торги дизельное топливо Бизнес 15:15
ЕК предложила стратегию по превращению ЕС в мирового лидера производства микрочипов Европа 15:06
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование» Общество 15:00
Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы прибыл с визитом в Азербайджан Политика 14:45
Министр культуры Анар Керимов посетил народного артиста, прославленного ханенде Алибабу Мамедова (ФОТО) Культура 14:37
В Баку прошла церемония награждения премиями Gold Member и Silver Member (ФОТО) Социум 14:34
Есть договоренность о визите Путина в Турцию – Песков Россия 14:31
В регионах Азербайджана наблюдается нехватка специализированных врачей - Госагентство по ОМС Общество 14:28
На освобожденных территориях Азербайджана продолжается строительство 6 модульных больниц Общество 14:22
В Азербайджане ожидается повышение размера пенсии по возрасту - ГФСЗ Общество 14:18
Moody’s ожидает снижения долларизации депозитов в Азербайджане Финансы 14:14
Последний концерт The Beatles в IMAX: только три дня в Баку (ВИДЕО) Интересное 14:12
Художница из Азербайджана удостоена международной премии Леонардо да Винчи в столице Великого Ренессанса (ФОТО) Культура 14:10
Завтра в Баку будет ветрено Общество 14:01
В Азербайджане военнослужащим еще двух госструктур присвоено звание "Ветеран войны" Общество 13:56
Народный артист Энвер Гасанов передал свой личный архив Госфильмофонду Азербайджана (ФОТО) Культура 13:30
Азербайджан и Турция обсудили вопросы расширения военного сотрудничества (ФОТО) Политика 13:19
В Азербайджане проиндексируют трудовые пенсии - РАСПОРЯЖЕНИЕ Политика 13:16
Туркменский госконцерн закупит материально-технические ресурсы Тендеры 13:05
Глава Минздрава ФРГ допустил возможное возникновение новых мутаций коронавируса Европа 12:55
В Азербайджане ряду пенсионеров выплатят материальную помощь в размере 200 манатов Политика 12:54
В Азербайджане на аукцион выставят объекты госсобственности Экономика 12:46
Цена газа в Европе поднималась выше $980 за 1 тыс. куб. м Европа 12:31
Банк Республика продолжает поддерживать членов семей шехидов и ветеранов войны! Экономика 12:31
МИД Азербайджана обратился к международному сообществу Политика 12:31
Туркменский НПЗ продлил тендер на поставку и ремонт оборудования Тендеры 12:19
В минздраве Азербайджана рассказали, могут ли больные сахарным диабетом вакцинироваться от COVID-19 Общество 12:18
Туркменская биржа выставила на торги техническую серную кислоту Бизнес 12:02
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой 330-киловольтной подстанции «Яшма» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:58
В США пять штатов смягчают масочный режим США 11:56
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны - Севиль Микаилова (ФОТО) Общество 11:52
Казахстану позарез нужна атомная электроэнергия - Токаев Казахстан 11:49
Драматический сюжет в Баку с участием гостьи из Германии Культура 11:35
Туркменистан использует инвестиции в инфраструктуру для решения транспортных проблем Транспорт 11:25
Нефтесервисная компания Казахстана закупит дизтопливо Тендеры 11:20
В минздраве Азербайджана рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Ходжалы Общество 11:19
Важно предоставить полную информацию о без вести пропавших в ходе первой Карабахской войны - Госдеп США Политика 11:00
МВД о ходе расследования ДТП в Ходжалы, в результате которого пострадали 22 человека Политика 10:54
Баку и Таллинн имеют хороший потенциал для продолжения развития сотрудничества - Президент Эстонии (ФОТО) Политика 10:50
Нацбанк прогнозирует рост экономики Казахстана в 2022 г. Казахстан 10:17
Ковер Dostluq будет представлен в азербайджанском павильоне на Expo 2020 Dubai Политика 10:12
В Москве открылась ретроспектива азербайджанского кино – с 1935-го года до наших дней (ФОТО) Культура 10:10
В Казахстане завершена разработка прототипа платформы цифрового тенге Казахстан 09:56
В Казахстане будут уменьшены ставки по утильсбору Казахстан 09:41
В Казахстане заморожены цены на сырой и товарный газ Казахстан 09:38
Нефть слабо дешевеет Энергетика 09:33
Перед новым правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны - Токаев Казахстан 09:28
Основным фактором устойчивого экономического роста стал реальный сектор - премьер Казахстана Казахстан 09:21
Экономика Казахстана выросла на 4% - Касым-Жомарт Токаев Казахстан 09:19
КНДР увеличит финансирование противоэпидемических мероприятий Другие страны 08:57
Китай назвал бесполезным расширение НАТО Другие страны 08:41
НАТО продолжает тесный политический диалог с Грузией как с ближайшим и давним партнером - спецпредставитель генсека (Эксклюзив) Грузия 08:23
Пекин-2022: Азербайджанский фигурист прошел в следующий этап (ФОТО) Общество 08:16
Shell начнет бурить 145 новых газовых скважин на востоке Австралии Энергетика 08:04
Туристам рассказали об эффективных способах сэкономить на отпуске Туризм 07:38
Президент Филиппин заявил о готовности покинуть пост Другие страны 07:17
Свыше 96,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Турции Турция 06:55
NFT-токен записок Маккартни к песне Hey Jude продали в США за почти $77 тыс. США 06:34
Новый флагман Samsung сделан из морского мусора ИКТ 06:15
В 200 районах Таиланда зафиксировали сильное загрязнение воздуха Другие страны 05:50
Названа ускоряющая Windows 11 настройка ИКТ 05:32
Япония будет добиваться полной отмены дополнительных пошлин на экспорт стали в США Другие страны 05:10
Представитель Италии может возглавить НАТО Европа 04:44
Lockheed Martin разработает ракету для доставки образцов марсианского грунта на Землю В мире 04:25
Стрельба произошла в магазине в США США 04:04
Украина проведет военные учения с применением беспилотников Bayraktar Другие страны 03:48
В Германии заявили о готовности направить военнослужащих в Литву Европа 03:31
Назван лучший напиток для похудения В мире 03:14
Италия заинтересована в проведении ЧЕ по футболу в 2032 году Спорт 02:55
Крупнейшие компании мира провалили планы спасения планеты В мире 02:38
В Сербии выявили первые случаи заражения новым подвидом омикрон-штамма Европа 02:25
Макрон приветствовал возвращение Азербайджаном восьми армянских военнослужащих Политика 02:12
Макрон проинформировал Путина о встрече в видеоформате с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении Политика 01:48
Более 90% стран сталкиваются со сбоями в здравоохранении из-за пандемии - ВОЗ В мире 01:30
Гонщик «Формулы-1» высказался об угрозах смерти в свой адрес Спорт 01:25
Путин назвал переговоры с Макроном содержательными и полезными Россия 01:12
Ситуация на газовом рынке благоприятна для поддержки проекта Транскаспийского газопровода - эксперт Энергетика 01:10
Названо неожиданное влияние изменения климата на снег В мире 01:04
Переговоры Путина и Макрона продлились пять часов Россия 00:50
Госорганам Азербайджана поручено обеспечение рационального использования водных ресурсов бассейна реки Кура Экономика 00:47
Запуск ракеты компании Astra перенесли в третий раз В мире 00:37
Fitch Ratings обнародовало прогноз роста ВВП Грузии в 2022-23 гг. Грузия 00:24
Туркменистан выставил на торги производимый в стране авиакеросин Энергетика 00:11
Даже Франция смирилась с новыми реалиями в регионе, созданными Президентом Ильхамом Алиевым - Эмин Алиев в эфире "Итоги недели" на CBC (ВИДЕО) Политика 00:06
В иранской Астаре реализуются совместные проекты Азербайджана и Ирана - губернатор Экономика 00:04
ООН приветствует переговоры между Путиным и Макроном В мире 00:03
Азербайджан стал основным экспортером цемента в Грузию Грузия 00:01
Дата визита Путина в Турцию может стать известна в ближайшие дни - Калын Турция 7 февраля 23:55
Литература Израиля в Азербайджане – специальный выпуск Культура 7 февраля 23:43
Все новости