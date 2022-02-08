JOCAP о работах на EPS-платформе в рамках проекта «Абшерон»
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Последнее оборудование доставлено на Бакинский завод глубоководных оснований для проекта «Абшерон» — JOCAP
Ретроспектива азербайджанских фильмов в Москве вызовет интерес российского зрителя - директор киностудии "Азербайджанфильм" Фариз Ахмедов (ФОТО)
В рамках «TEKNOFEST Азербайджан» продолжается регистрация на конкурс «Любительское спутниковое моделирование»
Министр культуры Анар Керимов посетил народного артиста, прославленного ханенде Алибабу Мамедова (ФОТО)
Художница из Азербайджана удостоена международной премии Леонардо да Винчи в столице Великого Ренессанса (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированной узловой 330-киловольтной подстанции «Яшма» (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева всегда уделяют особое внимание семьям шехидов и ветеранам Отечественной войны - Севиль Микаилова (ФОТО)
Важно предоставить полную информацию о без вести пропавших в ходе первой Карабахской войны - Госдеп США
Баку и Таллинн имеют хороший потенциал для продолжения развития сотрудничества - Президент Эстонии (ФОТО)
Перед новым правительством стоит задача по полному восстановлению экономического потенциала страны - Токаев
НАТО продолжает тесный политический диалог с Грузией как с ближайшим и давним партнером - спецпредставитель генсека (Эксклюзив)
Макрон проинформировал Путина о встрече в видеоформате с Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении
Госорганам Азербайджана поручено обеспечение рационального использования водных ресурсов бассейна реки Кура
Даже Франция смирилась с новыми реалиями в регионе, созданными Президентом Ильхамом Алиевым - Эмин Алиев в эфире "Итоги недели" на CBC (ВИДЕО)