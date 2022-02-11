В Казахстане отмечен рост энергопотребления в результате теневого майнинга

БАКУ /Trend/ - Потребление электроэнергии в Казахстане выросло на шесть процентов в 2021 году как результат теневого майнинга, передает в пятницу Trend со ссылкой на правительство Казахстана.

Об этом стало известно в ходе совещания правительства под руководством премьер-министра Алихана Смаилова, посвященного вопросу «серого» цифрового майнинга в Казахстане.

В целях недопущения роста дефицита электрической энергии в стране, а также выведения из теневого сектора данного вида деятельности Смаилов дал ряд конкретных поручений соответствующим министерствам, связанных с необходимостью законодательного урегулирования этой деятельности, в том числе введения лицензирования.

В настоящее время осуществляется разработка необходимых поправок в законодательство по вопросам майнинга.