Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста первого июня понизилась на 1,55 доллара относительно предыдущего показателя и составила 125,93 доллара за баррель, сообщает в четверг Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 1,55 доллара – до 124,87 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась на 0,97 доллара - до 84,41 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, первого июня понизилась на 1,42 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 122,96 доллара за баррель.

Официальный курс на второе июня составляет 1,7 AZN/USD.