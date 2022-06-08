Расширение TAP произойдет раньше запланированных сроков

БАКУ /Trend/ - Вполне возможно, что расширение Трансадриатического трубопровода (ТАР) произойдет с опережением первоначального графика, учитывая тот факт, что его пропускная способность уже достигла около 24 миллионов кубометров в сутки, а первоначальная пропускная способность зарезервирована на следующие 20 лет, сказал Trend аналитик рынка природного газа норвежской консалтинговой компании Rystad Energy Зунцян Луо.

"В 2021 году по трубопроводу TAP было транспортировано около шести миллиардов кубометров газа в Италию и еще один миллиард кубометров - в Грецию и Болгарию. По оценкам, эти объемы увеличатся до 7,3 миллиарда кубометров и 1,7 миллиарда кубометров соответственно в 2022 году, поскольку пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 20 миллиардов кубометров с вводом в строй двух компрессорных станций и модификацией существующих компрессорных станций", - сказал аналитик.

Зунцян Луо отметил, что газ по TAP является отличным дополнением к поставкам голубого топлива в Европу из других источников.

Напомним, что 31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по "Южному газовому коридору". Впервые в истории Азербайджан экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности. По TAP, который является европейской частью "Южного газового коридора", ежегодно будут поставляться восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

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