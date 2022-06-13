bp обнародовала результаты бурения третьей скважины в рамках SWAP

БАКУ/Trend/ – bp обнародовала результаты бурения третьей скважины в рамках Соглашения о разведке, разработке и разделе продукции на мелководье Абшеронского полуострова (SWAP), передает Trend.

Как сообщается, в результате бурения не обнаружены запасы углеводородов.

«25 мая 2022 года третья разведочная скважина - QBDX01 была заглушена. Разведочная скважина QBDX01 представляла собой заключительный этап запланированных работ в рамках программы разведочного бурения SWAP. Работа самоподъемной буровой установки Satti в рамках программы прекращена. Скважина была пробурена примерно в 7 км от берега на глубине около 6 м. Он был забурен 4 апреля 2022 года с планом достижения общей глубины до 2155 метров (основной ствол скважины). Бурение было приостановлено на глубине 2 185 м в связи с отсутствием углеводородов», - пояснили в компании.

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