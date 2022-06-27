IHS допустил подорожание нефти до $135 за баррель

Цены на нефть марки Brent во второй половине 2022 года могут вырасти до $135 за баррель на фоне недостаточного предложения на мировом рынке, при этом в среднем за 2022 год нефтяные котировки оцениваются в $122 за баррель. Такой прогноз содержится в аналитическом отчете консалтингового агентства IHS Markit (входит в S&P Global), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В настоящее время нефть Brent торгуется на уровне $110 за баррель. Однако уже в третьем квартале 2022 года котировки могут вырасти до $136,3 за баррель, полагают эксперты IHS. В целом во втором полугодии цена нефти будет держаться на уровне $135 за баррель, а в среднем по году она составит $122 за баррель, добавляют в IHS.

Причиной высоких цен, по мнению экспертов агентства, стал недостаток предложения нефти. Среди факторов, влияющих на уровень мирового производства нефти, IHS выделяет снижение добычи в России из-за санкций, маловероятность достижения соглашения по иранской ядерной сделке, что не позволит вывести на рынок иранскую нефть, а также сокращение свободных добывающих мощностей у стран ОПЕК+.

Согласно расчетам IHS, по состоянию на второй квартал 2022 года, объем свободных добывающих мощностей у стран ОПЕК + оценивается в 2,7 млн баррелей в сутки (б/с). Однако уже к концу года агентство ожидает падения показателя до 1,8 млн б/с, причем возможность наращивать добычу нефти сохранят только Саудовская Аравия и ОАЭ.

Эксперты IHS также обращают внимание на трансформацию мирового нефтяного рынка. Так, например, нефть из России, Ирана и Венесуэлы сейчас продается дешевле, чем сырье из других стран, поскольку на эту нефть меньше покупателей из-за места ее происхождения, отмечают в агентстве. По мнению IHS, это является признаком "фрагментации рынка нефти". "Тот глобальный рынок нефти, который мы знали, больше не существует", - заключают эксперты.