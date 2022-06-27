Стоимость нефти перешла к снижению на опасениях рецессии

Мировые цены на нефть в понедельник утром перешли к снижению на возобладании опасений возникновения глобальной экономической рецессии. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,13%, до 108,94 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 107,44 доллара.

Ранее утром нефть обеих марок умеренно дорожала, продолжая тенденцию пятницы на ожиданиях уменьшения предложения на рынке, так как страны G7 обсуждают возможное установление предельных цен на нефть из РФ.

"По-прежнему ничто не мешает России запретить экспорт нефти и нефтепродуктов в страны G7 в ответ на ограничение цен, усугубляя условия дефицита на мировых рынках нефти и нефтепродуктов", — приводит агентство Рейтер слова аналитика по сырьевым товарам Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar).

При этом сейчас снова перевешивают ожидания возникновении рецессии в мировой экономике, которая, в свою очередь, может привести к снижению потребления энергоресурсов, что и способствуют падению нефтяных котировок.