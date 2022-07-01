Казахстан и Россия обсудили ситуацию на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума

БАКУ /Trend/ - Председатель правления АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) Магзум Мирзагалиев 30 июня встретился в Москве с президентом ПАО «Транснефть» Николаем Токаревым, передает Trend со ссылкой на КМГ.

Сообщается, что стороны обсудили актуальные вопросы деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) по транспортировке казахстанской нефти. Была отмечена важность проекта КТК для стратегического партнерства между Казахстаном и Россией.

Мирзагалиев подчеркнул, что ПАО «Транснефть» является долгосрочным и надежным партнером КМГ в сфере транспортировки и транзита казахстанской нефти.

В ходе встречи особое внимание было уделено текущей ситуации на морском терминале КТК в связи с работами по разминированию особо опасных предметов в районе выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2.

Работы по дообследованию и утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 проводятся силами МЧС России с 15 июня нынешнего года. Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме. Изначально планировалось завершить работы по разминированию до 25 июня. Однако в связи с погодными условиями они были продлены до 5 июля.

Во время встречи стороны были проинформированы о том, что проводимые работы по разминированию в районе ВПУ-2 завершаются, и уже с 1 июля нефтепровод будет работать с использованием двух выносных причальных устройств. Работы по дообследованию и разминированию в акватории ВПУ-1 планируется завершить до 5 июля.

Руководители КМГ и ПАО «Транснефть» отметили, что КТК в этих условиях обеспечивает бесперебойную отгрузку казахстанской нефти согласно графикам грузоотправителей.

После обмена мнениями о ходе работ по разминированию в районе ВПУ-1 и ВПУ-2 Мирзагалиев и Токарев выразили надежду на завершение работ в срок и подтвердили важность стабильного функционирования всех трех выносных причальных устройств.

Руководители КМГ и ПАО «Транснефть» подчеркнули удовлетворенность динамикой отношений между компаниями по всем аспектам совместной деятельности и заявили, что сотрудничество сторон реализуется в духе взаимопонимания и партнёрства.

Акционеры АО КТК: Российская Федерация (ПАО «Транснефть») - 31 процент; АО «НК КазМунайГаз» - 20,75 процента; Chevron - 15 процентов; ЛУКОЙЛ - 12,5 процента; ExxonMobil - 7,5 процента; Роснефть-Shell - 7,5 процента; Shell - 3,75 процента; Eni - два процента.