Мировые цены на нефть могут достичь $380 за баррель - прогноз

БАКУ /Trend/ - Мировые цены на нефть могут достичь 380 долларов за баррель, если санкции США и Европы заставят Россию пойти на ответные сокращения добычи нефти.

Как передает в субботу Trend со ссылкой на Bloomberg, об этом предупредили аналитики JPMorgan Chase & Co.

Отмечается, что страны G7 разрабатывают сложный механизм ограничения цены на российскую нефть, но, учитывая прочное финансовое положение Москвы, Россия может позволить себе сократить ежедневную добычу сырой нефти на пять миллионов баррелей, не нанося чрезмерного ущерба своей экономике.

Однако, говорится в прогнозе, для большей части остального мира результаты могут быть катастрофическими.

Аналитики пишут, что сокращение ежедневных поставок на три миллиона баррелей поднимет эталонные лондонские цены на нефть до 190 долларов, в то время как при наихудшем сценарии в пять миллионов баррелей нефть может стоить 380 долларов.

«Наиболее очевидный и вероятный риск ограничения цен заключается в том, что Россия может принять ответные меры, сократив экспорт», - пишут аналитики.

«Вполне вероятно, что правительство может принять ответные меры, сократив производство, чтобы причинить боль Западу. Плотность мирового нефтяного рынка на стороне России», - отмечается в прогнозе.