Трубопровод для транзита азербайджанского газа в Болгарию будет работать в полную силу в следующем полугодии

БАКУ /Trend/ - Интерконнектор Греция-Болгария (IGB) будет работать в полную силу в следующем полугодии.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend премьер-министр Болгарии Кирил Петков.

"За 12 лет при предыдущем правительстве проект IGB не был доведен до конца, в его реализации были задержки. Я очень горжусь тем, что возглавил правительство, которому удалось завершить этот проект за шесть месяцев. В ближайшие недели IGB заработает на полную мощность. Проект завершен на 99 процентов и в следующем полугодии IGB будет работать в полную силу. Остается ряд действий, которые необходимо выполнить до коммерческого запуска, чтобы убедиться, что все работает безопасно и правильно и что мы соблюдаем самые высокие отраслевые стандарты", — пояснил Петков.

Он подчеркнул, что EPC-подрядчику, компании AVAX, необходимо оперативно выполнить оставшиеся работы по интеграции и тестированию системы SCADA.

"Остальное в основном находится под юрисдикцией болгарских и греческих учреждений — ряд административных процедур, которые должны быть завершены. Обычные сроки здесь могут составить около 3 месяцев, но мы ускорили в Болгарии процесс предварительного согласования со всеми учреждениями, активно запрашивая их одобрение для обеспечения коммерческого запуска IGB. Существует активная и целенаправленная политическая и институциональная поддержка для сокращения предполагаемых сроков", — сказал премьер-министр.

Петков добавил, что в Болгарии уже создана рабочая группа с представителями всех соответствующих учреждений, которая работает над оптимизацией процессуальных сроков.

Твиттер: @Lyaman_Zeyn