В этом году предусмотрена подача газа в 116 сел и новых жилых массивов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджане планируется создание распределительной газовой сети в 116 селах и новых жилых массивах, которая охватит 44 города и района по регионам и 3 района по городу Баку.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал заместитель генерального директора по продажам ПО "Азеригаз" Рашад Джавадов во время встречи с представителями СМИ в рамках акции "Открытые двери".

По его словам, в соответствии с госпрограммой начаты работы в 106 селах и массивах.

Джавадов отметил, что в январе-июле этого года ПО "Азеригаз" приняло 4 825 миллионов кубометров природного газа. Он подчеркнул, что по сравнению с январем-июлем 2021 года этот показатель увеличился на 342 миллиона кубометров. За июль этого года было принято 316 миллионов кубометров природного газа, что на 14 миллионов кубометров больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По его словам, уровень оплаты за природный газ, реализованный ПО «Азеригаз» в январе-июле текущего года, составил 105,95 процента, что на 17,12 процента больше, чем за аналогичный период 2021 года. В июле этого года уровень оплаты составил 114,29 процента, что на 5,06 процента больше, чем в июле 2021 года.

За январь-июль текущего года объем потерь газа в распределительной сети ПО "Азеригаз" составил 8 процентов. Это на 84 миллиона кубометров, или на 2,5 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Джавадов подчеркнул, что объем потерь газа за июль составил 4,5 процента.

На 1 августа текущего года число потребителей газа ПО "Азеригаз" достигло 2 473 107. За январь-июль текущего года было зарегистрировано 31 412, а за июль - 3 258 новых абонентов, сказал он.