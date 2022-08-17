Азербайджанская нефть незначительно подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 16 августа снизилась на 0,5 доллара относительно предыдущего показателя и составила 94,11 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,5 доллара – до 92,54 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,08 доллара, составив 72,3 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 16 августа снизилась на 1,36 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 96,26 доллара за баррель.

Официальный курс на 17 августа составляет 1,7 AZN/1 USD.