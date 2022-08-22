На морском терминале КТК вышли из строя причальные устройства

БАКУ /Trend/ - Погрузочные операции на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) временно производятся только через ВПУ-3, передает Trend в понедельник со ссылкой на заявление КТК.

Отметим, что морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Компания сообщила, что в августе 2022 года в ходе проведения водолазными группами плановых работ по техническому обслуживанию комплекса оборудования ВПУ-1 и ВПУ-2 были обнаружены трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести (полая, наполненная воздухом конструкция, которая предназначена для поддержания подводных рукавов шлангов в заданной конфигурации).

На танке плавучести ВПУ-1 выявлена трещина в соединительной пластине с частью трубной обвязки подводных шлангов, на танке плавучести ВПУ-2 - трещина в аналогичной соединительной пластине, а также зафиксировано смещение шарнирного соединения в месте образования трещины.

Акционеры компании были уведомлены о сложившейся ситуации 5 и 17 августа 2022 года по дефектам на танках плавучести 1 и 2 соответственно. Погрузочные операции на морском терминале КТК временно производятся только через ВПУ-3.

Использование одного ВПУ в настоящее время позволит выполнить заявки грузоотправителей в сниженных объемах.

КТК разработал соответствующее техническое задание и намерен провести замену танков плавучести из имеющихся в резерве. Для выполнения этой операции выполняется предквалификационный отбор организаций.