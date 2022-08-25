Американская Energy Transfer будет поставлять Shell СПГ в течение 20 лет

Американская компания Energy Transfer LP с 2026 года будет поставлять англо-голландской Shell 2,1 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год в течение 20 лет. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщается в пресс-релизе американской компании.

"Energy Transfer LP сегодня сообщила, что ее подразделение Energy Transfer LNG Export заключило договор купли-продажи сроком на 20 лет с Shell NA LNG… Согласно договору, Energy Transfer LNG будет поставлять Shell 2,1 миллиона тонн СПГ в год… Первые поставки ожидаются в 2026 году", — говорится в сообщении.

Поставки будут производиться с проекта Energy Transfer Lake Charles LNG в Мексиканском заливе, одобренного Федеральной комиссией по энергетическому регулированию США и получившего разрешение на экспорт от минэнерго страны.

Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом углеводородов в более чем 70 странах. Штаб-квартира находится в Гааге, Нидерланды.

Energy Transfer занимается переработкой, транспортировкой и хранением газа, СПГ, нефти. Была основана в 1995 году, штаб-квартира находится в Техасе.