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ОАО "Азерэнержи" приступило к работе в Лачине

Энергетика Материалы 26 августа 2022 15:54 (UTC +04:00)
ОАО "Азерэнержи" приступило к работе в Лачине

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ Trend/ - Как только город Лачин, села Забух и Сус перешли под контроль азербайджанской армии, в соответствии с поручением главы азербайджанского государства сотрудники ОАО "Азерэнержи" со специальным оборудованием, техникой и материалами вошли на территорию.

Об этом сообщили Trend в пятницу в ОАО "Азерэнержи".

Было отмечено, что цель - в кратчайшие сроки обеспечить устойчивой электроэнергией город Лачин, села Забух и Сус, энергетическая инфраструктура которых была разрушена.

"В связи с этим уже начались работы по согласованию с группами, занимающимися разминированием", - сказали в ОАО.

(Перевод: Нубар Кулузаде)

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