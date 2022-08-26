ОАО "Азерэнержи" приступило к работе в Лачине

БАКУ Trend/ - Как только город Лачин, села Забух и Сус перешли под контроль азербайджанской армии, в соответствии с поручением главы азербайджанского государства сотрудники ОАО "Азерэнержи" со специальным оборудованием, техникой и материалами вошли на территорию.

Об этом сообщили Trend в пятницу в ОАО "Азерэнержи".

Было отмечено, что цель - в кратчайшие сроки обеспечить устойчивой электроэнергией город Лачин, села Забух и Сус, энергетическая инфраструктура которых была разрушена.

"В связи с этим уже начались работы по согласованию с группами, занимающимися разминированием", - сказали в ОАО.

(Перевод: Нубар Кулузаде)