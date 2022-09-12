Минэнерго Азербайджана и ЕБРР планируют подписать меморандум о взаимопонимании

БАКУ /Trend/ - Министерство энергетики Азербайджана и Европейский банк развития и реконструкции (ЕБРР) планируют подписать меморандум о взаимопонимании по технической поддержке развития энергетического сектора.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

"Мы провели плодотворные обсуждения с президентом Европейского банка развития и реконструкции Одиль Рено-Бассо по вопросам финансовой поддержки расширения Южного газового коридора и приоритетов нашего многостороннего сотрудничества в области "зеленой" энергетики. Министерство и ЕБРР планируют подписать меморандум о взаимопонимании по технической поддержке развития энергетического сектора", - говорится в публикации