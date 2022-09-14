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Производство электроэнергии из ВИЭ в Азербайджане возросло - министр

Энергетика Материалы 14 сентября 2022 14:49 (UTC +04:00)
Производство электроэнергии из ВИЭ в Азербайджане возросло - министр

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - В январе - августе 2022 года производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в том числе гидростанциями превысило 1,555 миллиарда киловатт-часов.

Об этом, как сообщает в среду Trend, написал в Twitter министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

В публикации говорится, что этот показатель вырос на 352,6 миллиона киловатт-часов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

Отметим, что производство электроэнергии в Азербайджане выросло на 2,6 процента - до 19,115 миллиарда киловатт-часов. На долю экспорта пришлись 14,06 миллиарда киловатт-часов, импорта - 94,3 миллиона киловатт-часов.

Производство электроэнергии из ВИЭ в Азербайджане возросло - министр
Производство электроэнергии из ВИЭ в Азербайджане возросло - министр
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