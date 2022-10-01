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IGB кардинально изменит энергетическую карту Юго-Восточной Европы – премьер Греции

Энергетика Материалы 1 октября 2022 16:01 (UTC +04:00)
IGB кардинально изменит энергетическую карту Юго-Восточной Европы – премьер Греции

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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БАКУ /Trend/ - Интерконнектор IGB – это энергомост, который еще больше сблизит Грецию и Болгарию, кардинально изменив энергетическую карту Юго-Восточной Европы.

Как сообщает Trend, об этом сказал в субботу премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на церемонии коммерческого запуска IGB в Софии.

«Начало коммерческой эксплуатации IGB представляет собой исключительный момент не только для Юго-Восточной Европы, но и для Европы в целом. Этот трубопровод значительно укрепляет энергетическую безопасность и безопасность поставок для всех взаимосвязанных стран на Балканах, а также для европейского континента в целом. Он стал кульминацией сотрудничества и скоординированных усилий наших правительств за последние годы. По этому трубопроводу, как отметил Президент Ильхам Алиев, природный газ из Азербайджана будет поступать в Болгарию», - сказал Мицотакис.

Премьер-министр отметил, что IGB в сочетании с остальными инфраструктурными проектами, реализуемыми в регионе, будет способствовать развитию надежной газовой сети.

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