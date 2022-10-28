Кредит EIB для газового интерконнектора IGB полностью освоен

БАКУ /Trend/ - Независимый оператор передачи ICGB использовал последний транш долгосрочного кредита Европейского инвестиционного банка (EIB) для газового интерконнектора Греция-Болгария, по которому транспортируется азербайджанский газ, сообщили Trend в пятницу в ICGB.

EIB выделил ICGB кредит на общую сумму в 110 миллионов евро.

Общая стоимость проекта составляет 253 миллионов евро.

К концу этого календарного года будут поданы заявки на использование последних оставшихся платежей для финансирования IGB в рамках программ OPIC и EEPR.

IGB позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добываемый на азербайджанском газоконденсатном месторождении "Шах Дениз-2". Он подключен к TAP, по которому газ с месторождения "Шах Дениз" поставляется на европейские рынки. Протяженность газопровода составляет 182 километра.

На первом этапе пропускная способность газопровода составит три миллиарда кубометров в год. На втором этапе, в зависимости от развития рынка, пропускная способность трубопровода может быть увеличена до 5 миллиардов кубометров в год за счет добавления компрессорной станции. Около половины из них - 1,57 миллиарда кубометров в год — уже забронированы по долгосрочным соглашениям до 25 лет. Оставшаяся доступная мощность будет предложена через аукционы на двух ведущих платформах - PRISMA и RBG.

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