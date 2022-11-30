Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 ноября повысилась на 1,18 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,21 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 1,34 доллара – до 82,09 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,21 доллара, составив 51,15 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 29 ноября повысилась на 1,29 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,94 доллара за баррель.

Официальный курс на 30 ноября составляет 1,7 AZN/ 1 USD.