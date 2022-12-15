Цены на нефть снижаются после перезапуска части трубопровода Keystone

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются почти на 1% после сообщения о перезапуске части трубопровода Keystone Pipeline System. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,73% — до 82,1 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,89%, до 76,59 доллара.

В четверг утром цены на нефть растут после сообщения TC Energy о перезапуске части трубопровода Keystone Pipeline System, что позволило частично возобновить поставки по основному трубопроводу. Ранее стоимость нефти росла в течение трех дней на опасениях о возможной нехватке сырья, вызванных остановкой прокачки из-за утечки на Keystone.

Аналитик IG Йеап Джун Ронг (Yeap Jun Rong), чье мнение приводит агентство Bloomberg, считает, что перезапуск "может помочь ослабить опасения по поводу предложения и вызвать некоторую волатильность в ближайшей перспективе". Также эксперт добавил, что долгосрочные перспективы по-прежнему зависят от "глобальной экономической активности, в которой наблюдается некоторое противостояние между "ястребиной" политикой ФРС и открытием Китая".