Нефть дешевеет после повышения ключевых ставок

Мировые цены на нефть в пятницу утром немного снижаются после повышения ключевых ставок центробанками мира. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена февральских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,37% — до 80,91 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,45%, до 75,77 доллара.

В среду ФРС объявила о повышении базовой процентной ставки на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых, при этом глава регулятора Джером Пауэлл заявил на пресс-конференции, что Федрезерв считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

В четверг были объявлены итоги очередных заседаний ЕЦБ и Банка Англии. Оба регулятора повысили ключевые ставки на 50 базисных пунктов — до 2,5% и 3,5% соответственно. Кроме того, ЕЦБ понизил прогноз по росту ВВП на 2023 год до 0,5% с сентябрьской оценки в 0,9%. Прогноз по инфляции был, напротив, повышен — на 2022 год до 8,4% с сентябрьских 8,1%, на 2023 год — до 6,3% с 5,5%, а на 2024 год — до 3,4% с 2,3%.

Так, ужесточение монетарной политики и повышение ставок в ответ на высокую инфляцию усиливает риски рецессии. В таких условиях спрос на энергоносители падает.