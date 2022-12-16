Азербайджан начнет поставки газа в Румынию

БАКУ /Trend/ - 16 декабря между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и "Romgaz S.A." был подписан договор о поставках газа из Азербайджана в Румынию.

Как сообщили в пятницу Trend в SOCAR, соглашение предусматривает плановую транспортировку природного газа с 1 января 2023 года по Трансадриатическому трубопроводу (TAP), европейской ветке Южного газового коридора, посредством газового интерконнектора Греция-Болгария (IGB).

Договор служит стратегическим целям нашей страны по диверсификации поставок газа в рамках новых двусторонних партнерств с различными европейскими странами.

Указанное соглашение было подписано в рамках Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским Союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики от 18 июля 2022 года. Одна из основных целей меморандума - увеличить поставки природного газа в Европейский союз и внести свой вклад в энергетическую безопасность.

(Перевод: Нубар Кулузаде)