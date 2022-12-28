Азербайджанское государственное агентство обсудило возможности сотрудничества с «Siemens Energy»

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство Азербайджана по альтернативным и возобновляемым источникам энергии (AREA) и «Siemens Energy» обсудили возможности сотрудничества.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на AREA, директор госагентства Джавид Абдуллаев встретился с представителем немецкой компании «Siemens Energy» Яшаром Мусаевым.

В рамках встречи, Джавид Абдуллаев подробно рассказал о проектах, реализуемых в Азербайджане в сфере возобновляемых источников энергии, о применении водородной энергии, договорах, заключенных с международными компаниями в этом направлении, о возможности использования высокого потенциала морской ветроэнергетики в производстве зеленого водорода в Азербайджане.

В свою очередь, Яшар Мусаев выступил с презентацией, в ходе которой была представлена обширная информация о производстве зеленого водорода в мире, методах получения водорода в промышленности, проектах и технологиях, которые планируется реализовать в этом направлении.