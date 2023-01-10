Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого января повысилась на 0,03 доллара относительно предыдущего показателя и составила 84,63 доллара за баррель, сообщает во вторник Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,09 доллара – до 82,97 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, выросла по сравнению с предыдущим показателем на 0,03 доллара, составив 41,69 доллар за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого января повысилась на 0,05 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 77,44 доллара за баррель.

Официальный курс маната на 10 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.