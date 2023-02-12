Терминал Джейхан может скоро возобновить отгрузку нефти из Баку-Тбилиси-Джейхан

БАКУ/Trend/- Турецкий порт Джейхан может возобновить отгрузку нефти из трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) через один или два дня с использованием ручных процедур.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, передает в воскресенье Trend.

По словам источников, диспетчерский пункт управления погрузкой поврежден в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Турции 6 февраля.

Как сообщается, в Джейхане проводится оценка ущерба и ремонт, и экспорт из трубопровода БТД может возобновиться с воскресенья, если не будут обнаружены проблемы.

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают через территорию Азербайджана, 249 километров – Грузии, 1 076 километров маршрута проходит по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью состоялось 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: bp (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (5 процентов), Total (5 процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).

По трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан с начала коммерческих поставок в 2006 году до конца 2022 года было транспортировано более 4 миллиардов баррелей нефти, которые были поставлены на мировые рынки на 5 250 танкерах.