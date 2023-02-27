БАКУ/Trend/ - После завершения процесса подачи обязывающих предложений 22 января 2023 года консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) начинает первый этап расширения пропускной способности трубопровода, сказал в интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти.

Как отметил управляющий директор, с 2026 года трубопровод будет поставлять 1,2 миллиарда кубометров дополнительных объёмов газа в год в рамках долгосрочных контрактов.

"Это знаменует собой начало расширения мощностей TAP с целью удвоения поставок до 20 миллиардов кубометров газа в год к 2027 году. Поскольку увеличение пропускной способности трубопровода зависит от спроса и предложения, полное расширение будет достигнуто, когда по итогам рыночных тестов покупатели подтвердят заинтересованность в дальнейшем увеличении поставок", — сказал он.

Лука Скьепатти отметил, что мощности TAP будут удваиваться поэтапно.

"Рыночный тест был начат в 2021 году. Первый этап завершился 22 января, а второй этап мы планируем начать во второй половине года, скорее всего, в период с сентября по октябрь", — добавил он.

Отметим, что по TAP, который является европейской частью Южного газового коридора, ежегодно поставляются восемь миллиардов кубометров газа в Италию и по одному миллиарду кубометров газа - в Грецию и Болгарию.

31 декабря 2020 года начались поставки азербайджанского газа в Европу по Южному газовому коридору. Посредством ТАР Азербайджан впервые в истории экспортировал свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. С прямым доступом к европейскому рынку, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, Азербайджан диверсифицировал свои экспортные возможности.

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