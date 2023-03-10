Азербайджанская нефть подорожала

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 9 марта повысилась на 0,72 доллара относительно предыдущего показателя и составила 85,45 доллара за баррель, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,78 доллара – до 83,63 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,24 доллара, составив 47,5 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 9 марта повысилась на 0,71 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 83,07 доллара за баррель.

Официальный курс на 10 марта составляет 1,7 AZN/ 1 USD.