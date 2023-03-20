Начата транспортировка по маршруту Актау-Баку первой партии нефти с месторождения Кашаган (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Нефть, добываемая с казахстанского месторождения “Кашаган”, впервые транспортируется через Каспийское море по маршруту Актау-Баку.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО" Азербайджанское каспийское морское пароходство“ (ASCO), транспортировка нефти по новому маршруту осуществляется танкером ”Академик Хошбахт Юсифзаде“.

В общей сложности первой партией было загружено 6 900 тонн сырой нефти.

"Танкер, отправляющийся из казахстанского порта Актау, доставит нефть на азербайджанский терминал “Сангачал”, - говорится в сообщении.

Как ранее сообщалось, КазТрансОйл, нефтепроводная компания Казахстана, планирует осуществить пробную отгрузку 7 000 тонн нефти с месторождения "Кашаган" в порту Актау для дальнейшей ее доставки в порт Баку.

Грузоотправителем кашаганской нефти является INPEX North Caspian Sea, Ltd.

Ранее премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов заявил, что страна начнет транспортировку 1,5 миллиона тонн нефти через Азербайджан в начале 2023 года.

Напомним, что общая грузоподъемность танкера “Академик Хошбахт Юсифзаде” составляет 7 800 тонн. Этим танкером можно перевозить как нефть, так и химические продукты.