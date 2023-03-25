Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 24 марта понизилась на 2,51 доллара относительно предыдущего показателя и составила 76,25 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 2,36 доллара – до 73,67 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 2,58 доллара, составив 39,63 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 24 марта снизилась на 2,63 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 73,25 доллара за баррель.

Официальный курс на 25 марта составляет 1,7 AZN/ 1 USD.