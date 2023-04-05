Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста четвертого апреля снизилась на 0,11 доллара относительно предыдущего показателя и составила 87,7 доллара за баррель, сообщает в среду Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light снизилась на 0,12 доллара – до 85,67 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,81 доллара, составив 55,06 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, четвертого апреля понизилась на 0,18 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 85,33 доллара за баррель.

Официальный курс на пятое апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.