Стоимость азербайджанской нефти изменилась разнонаправленно

БАКУ /Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 14 апреля понизилась на 0,4 доллара относительно предыдущего показателя и составила 90,09 доллара за баррель, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на 0,34 доллара – до 88,27 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку – Новороссийск, повысилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,62 доллара, составив 58,26 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 14 апреля повысилась на 0,02 доллара по сравнению с предыдущим показателем – до 87,89 доллара за баррель.

Официальный курс на 15 апреля составляет 1,7 AZN/ 1 USD.