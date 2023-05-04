Каспийский регион становится критически важным для поставок урана во Францию – La Gazette

БАКУ /Trend/ - Сегодня партнерство между Азербайджаном и странами Центральной Азии процветает как никогда. В центре внимания находится сотрудничество в области транспорта и логистики. Сложная геополитическая реальность обусловила необходимость перенаправить грузы, идущие с Востока на Запад, на другие маршруты. И роль Азербайджана в этом отношении только возросла. Азербайджан обеспечивает очень ценный транспортный маршрут для Казахстана, и не только для экспорта нефти, но и урана. Азербайджан также является страной транзита нефтепродуктов и минеральных удобрений из Туркменистана. Эти грузы, в первую очередь, важны для европейских стран. Например, Узбекистан так же стремится наладить поставки своих ресурсов, в частности урана, в Европу. В настоящее время страна ведет переговоры с Францией по этому поводу.

Как говорится в статье во французской онлайн-газете La Gazette, переговоры по поводу торговых и транспортных маршрутов были в центре внимания Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева во время его официального визита во Францию 21-22 ноября 2022 года после плодотворных встреч, направленных на укрепление связей между ЕС и Центральной Азией, состоявшихся прошлой осенью.

Усиление взаимодействия между этими географически удаленными регионами происходит по мере того, как война в Украине побуждает обе стороны искать новые торговые маршруты и налаживать более тесные партнерские отношения.

В ходе переговоров между президентами Узбекистана и Франции одним из основных направлений сотрудничества стороны определили наращивание товарооборота.

Президент Мирзиёев посвятил большую часть своего визита продвижению инвестиций в Узбекистан, обозначив это как стабильную инвестиционную возможность в нестабильном мире.

"Мы стараемся сделать так, чтобы Узбекистан ассоциировался для иностранного инвестора, прежде всего, со стабильностью и предсказуемостью", - заверил Президент Мирзиёев представителей французского бизнеса в кулуарах визита в Париж.

Среди них были такие французские промышленные гиганты, как производитель авиасудов Airbus, компания по управлению водными ресурсами и отходами Suez, компания по производству подвижного состава Alstom, компания по возобновляемым источникам энергии Total Eren, французская государственная компания по производству и поставкам электроэнергии EDF (Electricité de France), инвестиционный банк Natixis и международный эксперт по ядерному топливному циклу Orano.

Ташкент хочет воспользоваться участием в Общей системе преференций ЕС, которая освобождает страны-члены от уплаты импортных пошлин.

В прошлом году Узбекистану был предоставлен расширенный статус GSP+ (всеобщая схема преференций), который позволяет беспошлинно экспортировать в ЕС 6 200 товарных позиций в обмен на обязательства по надлежащему управлению и устойчивому развитию.

Ташкент хочет увеличить свой экспорт в ЕС до 700 миллионов долларов в следующем году и удвоить количество экспортируемой продукции до 600 наименований, заявил министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов на недавней конференции по связям ЕС и Центральной Азии.

Общий объем торговли между ЕС и Узбекистаном в 2021 году составил 2,8 миллиарда евро, что значительно ниже объема торговли в 7,5 миллиарда долларов и 7,4 миллиарда долларов с Россией и Китаем соответственно.

По официальным данным, сумма торговых соглашений, подписанных в ходе визита Президента Мирзиёева, составляет примерно 6 миллиардов евро, но никаких дополнительных подробностей не приводится.

Для достижения поставленных целей важно развивать другие торговые маршруты между Центральной Азией и Европой, поскольку кратчайший маршрут через Россию больше нереализуем из-за войны на Украине.

Норов подчеркнул необходимость развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), или Среднего коридора, который идет в обход России и пересекает Каспийское море. ЕС и страны Центральной Азии, включая Казахстан и Узбекистан, работают над устранением "узких мест", но на это потребуется несколько лет.

Как отметил Euromonitor International в недавнем отчете о торговом потенциале ЕС и Узбекистана, "отсутствие морского доступа и большое физическое расстояние до основных производственных центров ЕС могут быть барьерами, которые ограничивают некоторый потенциал роста".

"Вот почему важно продолжать развивать морское, сухопутное и железнодорожное сообщение с рынками ЕС", - говорится в докладе.

В рамках визита в Париж Президент Мирзиёев также подписал трехлетнее соглашение о сотрудничестве (до 2025 года) с французским агентством развития по проектам в областях сельского хозяйства, энергетики, водоснабжения, транспорта, финансов и "зеленой" экономики на общую сумму 1 миллиард евро.

При этом обсуждения по возможному сотрудничеству с Orano по строительству атомной электростанции для решения проблемы дефицита энергии в Узбекистане не разглашались.

Эммануэль Макрон пообещал модернизировать и развивать атомную промышленность страны, резко изменив политику, отказавшись от обещания своего предшественника ограничить долю атомной энергии, поставляемой во Францию, на уровне 50 процентов по сравнению с нынешними 70 процентами, что является самым высоким показателем в мире.

Президент Франции предложил построить шесть новых ядерных реакторов EPR2 французского производства, которые должны быть введены в эксплуатацию с 2035 года, с возможностью строительства еще восьми. Законопроект направлен на минимизацию административных процессов, необходимых для утверждения и строительства новых заводов. Он также отменяет 50-процентный лимит, введенный всего восемь лет назад бывшим президентом Франсуа Олландом.

Главный сторонник законопроекта, член партии "Возрождение" Мод Брегон, заявила, что законодательство "позволит Франции достичь углеродной нейтральности" за счет увеличения доли низкоуглеродной энергии, получаемой из ядерных источников. Она добавила, что это также укрепило бы энергетическую независимость страны, поскольку европейские страны делают все, чтобы отказаться от российского газа и нефти на фоне войны в Украине.

В докладе, приуроченном к началу дебатов в Национальной ассамблее, "Гринпис" заявила, что атомная промышленность Франции находится "под российским влиянием" из-за ее зависимости от импорта урана из стран бывшего советского блока, экспорт которого проходит через Россию.

По данным экологической группы, в 2022 году "почти половина импорта природного урана Францией поступала из Казахстана и Узбекистана", причем большинство из них прибывало в порт Санкт-Петербург через российскую атомную компанию "Росатом", "которая контролирует транспортировку всех материалов, связанных с ядерной энергетикой, транзитом через территорию России". Действительно, Ташкент подписал соглашение с российским "Росатомом" в 2017 году, но в конечном итоге может начать искать другие решения в случае сопутствующего ущерба от войны в Украине.

Инвестиционное сотрудничество между Узбекистаном и Францией является перспективным во многих секторах экономики, особенно в областях, где Франция занимает лидирующие позиции в мире, например, это машиностроение, энергетика, химическая промышленность, включая парфюмерию, фармацевтическую промышленность, сельское хозяйство, особенно виноградарство, производство строительных материалов, а также туризм и наука.

Центральная Азия была важным источником урана для бывшего Советского Союза. Уран добывается уже более 50 лет, и урановая руда также импортируется из других стран для переработки.

По данным Всемирной ядерной ассоциации, Узбекистан является пятым по величине поставщиком урана в мире с объемом производства 3 500 тонн. Страна была основным источником для российского урана вплоть до обретения независимости в 1991 году. Совместные предприятия активно занимаются разработкой руды в стране. В декабре 2019 года была основана компания под названием "Нурликум Майнинг", 51 процент которой принадлежит французской атомной компании Orano, а 49 процентов - Геологическому комитету Узбекистана. В ноябре прошлого года, сразу после встречи президентов двух стран, было подписано трехстороннее соглашение между Государственным комитетом по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана, узбекским государственным предприятием "Навоиюран" и французской компанией "Орано Майнинг" о расширении сотрудничества в области добычи урана и обработка.

Это соглашение стало бы основой для "эксклюзивного стратегического альянса" между двумя странами в области добычи урана. Правительство Узбекистана планирует увеличить объем добычи урана в ближайшие годы в контексте меняющихся мировых энергетических рынков.

Подводя итог, можно сказать, что в последние годы торгово-экономическое сотрудничество с Францией росло и диверсифицировалось, охватывая все больше секторов и направлений, но, несмотря на это, оно обладает огромным неиспользованным потенциалом.

Жизненно важные торговые связи Франции, сырьевая база и транспортная сеть расположены вдоль Транскаспийского международного транспортного коридора. Возможно, для Франции пришло время внимательнее присмотреться к возможностям, которые предоставляет регион Южного Кавказа и Центральной Азии.