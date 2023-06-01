БАКУ /Trend/ - Взаимовыгодное сотрудничество ADNOC с Азербайджаном активно развивается.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в четверг в ходе «Бакинской энергетической недели» исполнительный директор по низкоуглеродным решениям и международному развитию Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) Мусаббе Аль Кааби.

По его словам, в рамках сотрудничества стороны сфокусированы на энергетическом переходе и декарбонизации.

«В этой области ADNOC сотрудничает с MASDAR и ищет новые возможности производства водорода. MASDAR является драйвером развития проектов ADNOC и достижения поставленных целей. Хочу отметить, что MASDAR имеет в Баку свой офис и мы работаем над созданием новых источников энергоресурсов, в частности, водорода», - сказал он.

Мусаббе Аль Кааби, говоря о проектах MASDAR в Азербайджане, подчеркнул, что на солнечной электростанции "Гарадаг" уже установлена первая солнечная панель.

Отметим, что в рамках этого проекта планируется установить более 500 тысяч солнечных панелей, каждая сторона которых может вырабатывать электроэнергию мощностью 545-550 Вт.