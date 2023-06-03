Nobel Energy построит крупную солнечную электростанцию в Нахчыване

БАКУ /Trend/ - Nobel Energy Management построит в Нахчыване солнечную электростанцию мощностью 400 МВт.

Как сообщает в субботу Trend, в этой связи министерство энергетики Азербайджана и Nobel Energy Management подписали соответствующий меморандум о взаимопонимании.

Производимую на этой электростанции энергию планируется экспортировать в Турцию.

Отметим, что в Нахчыване сегодня прошла специальная сессия "Бакинской энергетической недели" под названием «Нахчыван и Восточный Зангезур: потенциал зеленой энергии».

С 31 мая по 2 июня в Баку прошли 28-я Международная выставка по нефти и газу Каспия, 11-я Международная выставка по энергетике и возобновляемым источникам энергии и 20-я Международная выставка по транспорту, транзиту и логистике, 1-2 июня - 28-й Международный Бакинский энергетический форум.